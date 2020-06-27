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Дремлющий демон Поттера (слэш)


335k +48 2.9k37221
Статистика

Авторы:
katori kisa, Скука Смертная
Фандом:
Гарри Поттер
Персонажи:
Гарри Поттер/Скорпиус Малфой
Рейтинг:
NC-17
Жанр:
Детектив, Романтика
Размер:
Макси | 1268 Кб
Статус:
Закончен
События:
Дети главных героев, БДСМ, пытки, принуждения, Сильный Гарри
Предупреждения:
БДСМ
 
11.12.2011 - 28.08.2018
Всю жизнь Гарри преследовало странное, иррациональное чувство неудовлетворённости. Он менял любовников и любовниц, заводил кратковременные и длительные романы, пытался измениться сам, найти себя, но ничего не помогало. Чего-то не хватало, как соли в недосоленном супе.

Тогда Гарри решил, что отношения — это не для него.

И вот теперь, впервые за долгие годы, он почувствовал полное удовлетворение. Сексом, жизнью, человеком, который невероятным образом оказался рядом и дал ему всё это. И Гарри был вовсе не намерен возвращаться к той пресной и невкусной жизни, что была у него раньше.
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