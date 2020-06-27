Дремлющий демон Поттера (слэш)

Всю жизнь Гарри преследовало странное, иррациональное чувство неудовлетворённости. Он менял любовников и любовниц, заводил кратковременные и длительные романы, пытался измениться сам, найти себя, но ничего не помогало. Чего-то не хватало, как соли в недосоленном супе.



Тогда Гарри решил, что отношения — это не для него.



И вот теперь, впервые за долгие годы, он почувствовал полное удовлетворение. Сексом, жизнью, человеком, который невероятным образом оказался рядом и дал ему всё это. И Гарри был вовсе не намерен возвращаться к той пресной и невкусной жизни, что была у него раньше.